شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: 210 مليارات جنيه لصالح مشروعات النقل والسكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعزز إقامة المشروعات المشتركة.

وحول اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مسؤولي شركة ألستوم الفرنسية قال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إن الشركة مسؤولة عن توريد قطارات المترو الجديدة، إضافة إلى مشروع المونوريل ومشروعات أخرى.

وأضاف الوزير «شركة ألستوم تنفذ مشروعات لتطوير إشارات السكك الحديدية بمصر»، مشيرا إلى أن جميع العمالة بمشروعات شركة ألستوم بالقاهرة مصرية باستثناء ما يقرب من 5%.

وأشار إلى أن طول مشروع المونوريل تقترب من 100 كيلو مترا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بمد خط سير القطار الكهربائي الخفيف 16 كيلو مترا ليدخل العاشر من رمضان.

وأشار إلى أن القطار الكهربائي سيكون أول وسيلة مواصلات جماعية بالعاصمة الإدارية.

وأكد أن الشركات المصرية الوطنية ستنفذ 50% من مشروع القطار الكهربائي السريع، حيث سيشمل المشروع 3 خطوط، أحدها بين العلمين والعين السخنة، والآخر بين أكتوبر وأسوان، والثالث من الغردقة للأقصر وقنا، مشيرا إلى أن المشروع سيبدأ العام الجاري.

وأوضح أن وزارة النقل تتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لتطوير نظام الإشارات بخطوط قطار الضواحي، مشيرا إلى أنه من المستهدف إنشاء خطوط قطارات سكك الحديدية للركاب والبضائع من مطروح حتى بنغازي في ليبيا، ومن أسوان حتى وادي حلفا في السودان.

ولفت وزير النقل إلى أن مصر تستهدف أن تكون مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات بالمنطقة، عبر تنظيم سوق النقل البحري، معلقا «آن الأوان ليصبح لمصر أسطول نقل بحري قوي».

وأضاف «الرئيس السيسي وجه بإنهاء مشروعات تطوير الموانئ خلال يونيو »، 2023»، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية يستقبل 60% من حجم التجارة في الإسكندرية.

وأشار إلى أن جراج ميناء الإسكندرية يستقبل ما يقرب من 4 آلاف سيارة، موضحا أنه تم استرداد مدرسة وعقار بجوار ميناء الإسكندرية، معلقا «حق الدولة ما بيروحش».

وأكمل وزير النقل «سيتم إضافة 5.3 كيلو متر لميناء دمياط»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء مجمع للألومنيوم بسفاجا دون التأثير سلبا على مصنع نجع حمادي.

وأشار إلى أنه من المستهدف إنشاء مشروعات السكك الحديدية والمترو بقيمة 130 مليار جنيه، ومشروعات للنقل البحري بـ80 مليار جنيه، بإجمالي 210 مليارات جنيه.

وحول الفيديو المتداول له وهو يتحدث مع مواطن خلال جولة بالمنوفية منذ أيام حول أهمية إزالة التعديات قال وزير النقل «وجدت تعديات وقتها، فقلت للمواطنين ساعدوني وشيلوا التعديات، مصر دولة قوية، وقولت للمواطنين لن أقيم الكوبري إلا لو أزلتم التعديات، لو خفنا مش هنشتغل».