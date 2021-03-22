شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسمي جمال عبد الناصر والسادات على ميدانين في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ميدان البساتين بالخارجة، وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق عملية التطوير لمحيط الميدان.

كما وجه بإطلاق اسم الزعيمين الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات على ميداني الساحة والبساتين بعد رفع كفاءتهما تخليدًا لذكراهما.