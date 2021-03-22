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إطلاق اسمي جمال عبد الناصر والسادات على ميدانين في الوادي الجديد

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ميدان البساتين بالخارجة، وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق عملية التطوير لمحيط الميدان.

كما وجه بإطلاق اسم الزعيمين الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات على ميداني الساحة والبساتين بعد رفع كفاءتهما تخليدًا لذكراهما.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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