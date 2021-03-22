شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول دور التعليم الفني في توفير فرص عمل بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ مركز إعلام العريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان «التعليم الفني ودوره في توفير فرص العمل»، بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش، تحت رعاية علاء القاضي مدير عام إعلام سيناء والمشرف على مجمع إعلام العريش، وإشراف عبدالفتاح الإمام مسؤول المتابعة بالإدارة العامة لإعلام سيناء.

وقالت ناريمان محمود، بمجمع إعلام العريش، إن الندوة بحضور الدكتور محمد نجيب عبدالرحمن مدير إدارة التدريب الفني بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، نعيمة إبراهيم مديرة المدرسة، وتأتي في إطار دور مجمع إعلام العريش التوعوي في نشر الفكر والثقافة في المجتمع.

بدوره، أكد الدكتور محمد نجيب، مدير إدارة التدريب الفني بالمديرية، على أهمية التعليم الفني باعتباره قاطرة التنمية في كل دول العالم المتقدم واساس التنمية التكنولوجية الحديثة في المجتمعات الحديثة، مشيرا إلى أن للتعليم الفني دورا كبيرا في بناء المجتمعات وتوفير القوى العاملة والكوادر الفنية المدربة لتحقيق التنمية المطلوبة في المجتمع، مؤكدًا أن جميع دول العالم تولي التعليم الفني اهتمامًا كبيرًا.

وأشار إلى أن الدولة تعطي للتعليم الفني أهمية كبيرة في رؤية ٢٠٣٠ للنهوض بالدولة المصرية في جميع المجالات، وأن التعليم الفني يمثل ٤٠% من طلاب المرحلة الثانوية موزعين بين طلاب التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي.

وأوضح أن التعليم الفني هو السبيل الحقيقي لتحقيق نهضة حقيقية في المجتمع، مطالبا بتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني وإعطائه أهمية كبرى في العقلية المصرية والقبول المجتمعي، لكي يتوافق مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وإعداد الخريجين.