شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة: تطوير الريف المصرى يستهدف دعم المنتجات الصناعية محلية الصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد عبد الكريم المدير التتفيذى لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، إن مبادرة تطوير الريف المصرى تستهدف دعم المنتجات الصناعية محلية الصنع، وهو ما يساهم فى نمو الصناعة المصرية باعتبار أن ذلك رافد من أهم الروافد فى نمو الاقتصاد المصرى.

وأضاف المدير التتفيذى لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، أنه من خلال مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، يتابع كل المصانع الموجودة في مصر وقدرتها الإنتاجية والشركات التى لا تعمل، والطاقة الإنتاجية العاطلة ونحاول نضع برامج تأهيل وتدريب للشركات لزيادة تنافسية المنتج .

ولفت مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، إلى أنه يتم وضع برامج تدريبية تستهدف زيادة جودة المنتج وبحث الفرص التدريبية للعمالة المطلوبة، بجانب زيادة التنافسية فى المنتجات .