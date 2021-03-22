شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن وضع خطة لتدريب الفرق الطبية على تجميع وتصنيع مشتقات البلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا مساء اليوم الاثنين، مع الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، بديوان عام الوزارة، لبحث ومناقشة سبل التعاون خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، وتصنيع اللقاحات فى مصر تمهيدًا للتصدير لدول أفريقيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومدير المكتب الفنى للوزيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان، للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة دعم منظمة الصحة العالمية لمصر من خلال الوفود والخبراء الدوليين للمشاركة فى الاستعدادات لتصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر، كما تمت مناقشة إرشادات المنظمة طبقًا للوائح الدولية، وذلك لتطعيم المواطنين المسافرين للخارج والحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج خلال العام الهجرى الحالى 1442.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا وضع خطة تدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتدريب الفرق الطبية والعاملين ضمن المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بالتوازى مع خطة التدريب التى تم الاتفاق عليها مع إحدى الشركات العالمية القائمة على إنشاء مصنع لتصنيع المستحضرات الدوائية من البلازما بمصر، وذلك بالتزامن مع تجهيز وافتتاح عدد من مراكز تجميع البلازما.

وأشار مجاهد إلى أنه تم الاتفاق على دمج البرامج التدريبية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ضمن منصة التعليم الإلكترونية الخاصة بالزمالة المصرية، بما يضمن تأهيل الفرق الطبى وتوفير أفضل مستوى تعليمى وتدريبى، حيث سيتم إتاحة الروابط الإلكترونية التعليمية الخاصة بالمنظمة ضمن برامج الزمالة المصرية على المنصة.