شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد تطوير حديقتي الطفل والورد في أشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال انتهاء تطوير ورفع كفاءة حديقة الطفل والورد بمركز ومدينة أشمون، على مساحة 1515م2 بتكلفة تقدر بمليون و633 ألف جنيه، وكذا حديقة الورد والمقامة على مساحة 3240م2 بتكلفة إجمالية تبلغ مليون 383 ألف جنيه تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، في إطار الاستعداد لاستقبال الحدائق أهالي مركز أشمون، وأشاد بالجهد المبذول على أرض الواقع في رفع كفاء وتطوير الحدائق لتصبح نموذجية تساهم في إيجاد متنفساً جمالياً للأهالي، موجهاً بزيادة الإنارة داخل الحدائق فضلاً عن الحفاظ على النظافة أولاً بأول من خلال المتابعة المستمرة.



أوضحت المحافظة في بيان، أنه جرى تصميم الحدائق وفق أحدث التصميمات لتصبح نموذجية وذات شكل حضاري تليق بالزوار وأسرهم وتم تزويد الحدائق بألعاب متعددة للأطفال وعمل برجولات واستراحات للمواطنين وزراعة النجيل والمسطح الأخضر والنخيل.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بتطوير وتجميل الحدائق والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف إعادة الرونق الحضاري للمحافظة وإيجاد متنفساً جمالياً للأهالي، مشددا على أن الجهاز التنفيذي يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع.