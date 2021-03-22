شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يرأس اجتماع مجلس المنطقة الحرة في شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اليوم الإثنين، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم الجلسة رقم 28 بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل للاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن المحافظة ستشهد الفترة المقبلة تطورا كبيرا في جذب المزيد من فرص الاستثمار لدفع عجلة التقدم والتنمية بالمحافظة، موجهاً بإعداد مقترح لدراسة تطوير ورفع كفاءة شارع عاطف السادات قبلي المنطقة وتجميله لإمكانية استغلاله نظرا لأهميته وحيويته بالمنطقة وبما يعكس الرؤية الجمالية للمنطقة بشكل عام.

تناول الاجتماع مناقشة اعتماد موافقات مجلس الإدارة؛ من أهمها الموافقة على تخصيص مساحة 592 م2 عنبر بالدور الأرضي بالمبنى الجاهز متعدد الأدوار لبعض الشركات، كما تمت الموافقة على تجديد مدة النشاط التخزينى لمنشأة 3 سنوات، وكذا الموافقة على تعديل الغرض المرخص به لشركة غزل ونسيج بإضافة نشاط جديد، كما تمت الموافقة على إعادة تخصيص الدور الثانى علوى بالمبنى الجاهز متعدد الأدوار كتوسع لمنشأة أخرى.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تنازل شركة عن كامل المساحة المخصصة لها إلى إدارة المنطقة ومد المدة القانونية 3 أشهر لإنهاء الوجود المادى والمعنوى.