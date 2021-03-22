شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي أسنان يوضح كيفية مكافحة رائحة الفم الكريهة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مايكل نصيف، أخصائي تجميل وزراعة الأسنان، إن رائحة الفم الكريهة هي مشكلة محرجة ومزعجة وشائعة، إذا كان لديكم رائحة فم كريهة عليكم باتباع تلك النصائح المهمة ومنها فرك اللسان بالفرشاة، حيث أنه مع استخدام الفرشاة لتنظيف الأسنان قد يبدو كافياً للوهلة الأولى، إلا أن الفرشاة لا تستطيع الوصول لجميع أجزاء الفم؛ مما يبقي الجزء الأكبر من فمنا دون عناية.

وقال «نصيف»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه عادة ما تنجم الرائحة عن جزيئات الطعام المتحللة وبكتيريا الفم، لذلك فإن اتباع الأمور التالية يعتبر مهم جداً وهي: فرك الأسنان بالفرشاة، واستخدام الخيط الطبي إلى جانب استخدام غسول الفم؛ بالإضافة إلى فرك اللسان بلطف للتخلص من أكبر عدد من البكتيريا.

وأضاف: «مضغ العلكة خاصة وأن اللعاب هو أفضل سلاح ضد رائحة الفم الكريهة، لذا فإن جفاف الفم (الذي غالباً ما تسببه أدوية أو الحالات الطبية) قد يؤدي لمشاكل الرائحة، إذ يساعد اللعاب على التخلص من رائحة الفم الكريهة عبر شطف جزيئات الطعام والبكتيريا».

وأوضح أنه يجب الإكثار من شرب الماء؛ حيث أنه مع التقدم في العمر، فإن احتمال حدوث الجفاف لديكم يزيد، قد لا تلاحظون حتى أنكم عطشى، لذلك يجب جعل شرب الماء عادة، لأن الماء سيساعد على الحفاظ على كمية قليلة جداً من البكتيريا في الفم، وبالطبع فإن لشرب الماء فوائد صحية عديدة، ويُشكل علاج رائحة الفم الكريهة أحدها.