شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 161 محضرا لرفع الاشغالات والتعديات على الطريق العام بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر ، واللواء أشرف الأمير مساعد مدير أمن الأقصر، و العميد ايمن الشريف رئيس مجلس مدينة الاقصر والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث المرافق و الرائد بهاء ابو عايد وكيل شرطة المرافق اليوم الإثنين حملة مكبرة داخل مدينة الاقصر لرفع الأشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر .

وشملت الحملة مناطق الصنايع، أبو الجود ، شرق السكة ، المدينة، المنشية، والتلفزيون، وذلك بالتنسيق بين مسؤولي مجلس مدينة الأقصر وضباط المرافق نقيب محمد سيد ، نقيب محمد فريد ، نقيب أحمد حجازي والقوة المرافقة من شرطة المرافق فى محافظة الاقصر وضبط الغير ملتزمين بارتداء الكمامات للحماية من فيروس كورونا .

وأسفرت الحملة عن تحرير 161محضر تضمنت 19محضر إشغالات ، 13محضر نظافة عامة ، 2 محضر لمقاهى تقدم شيشة ، و11 محضر لباعة جائلين ، 11محضر عدم ارتداء كمامة ، و73ازالات إدارية للحماية من فيروس كورونا .

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق على مستوى مراكز المدن والقرى فى محافظة الأقصر .