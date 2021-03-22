شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: رئيس شركة «المونوريل وقطارات المترو» منبهر من إدارة السيسي للمشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل الوزير وزير النقل، إن هناك علاقات وطيدة بين مصر وفرنسا مما يسهل من العمل والتنسيق المتبادل بين البلدين في تطوير منظومة النقل في مصر.

أضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن شركة ألستوم تعد أكبر شركة للنقل في فرنسا.

تابع كامل الوزير: «مشروعات ألستوم متعددة وتعتبر المسؤول عن مشروع المونوريل وتوريد قطارات الخط الأول والثاني من مترو الأنفاق، وتنفيذ أنظمة الإشارات لخطوط مترو الأنفاق».

أكمل كامل الوزير: «شركة ألستوم تعتبر شركة كبرى في مجال النقل ورئيسها مغرم بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، ومنبهر بأسلوب إدارة الرئيس السيسي للمشروعات والتفاوض».