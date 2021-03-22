شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 69 نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، القرار الجمهوري رقم 118 لسنة 2021 بشأن عدد من التعيينات الخاصة في هيئة النيابة الإدارية.

ونص القرار على تعيين 69 نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية، و110 وكلاء عموم أول للنيابة الإدارية، و249 وكيلا عاما للنيابة الإدارية، و254 رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة (أ)، و244 رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة (ب).

جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم.

الجريدة الرسمية 22-3-2021