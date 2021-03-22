شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، الإثنين، 4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

القرار الأول يحمل رقم 116 لسنة 2021، وينص على أنه «يفتح بالبنك المركزي حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه الوارد التي يتم تحصيلها عن أعمال الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي».

القرار الثاني يحمل رقم 117 لسنة 2021، وينص على تعيين 79 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة، و113 وكيلا لهيئة قضايا الدولة، و165 مستشارا بالهيئة، و74 مستشارا مساعدا من الفئة (أ)، و274 مستشارا مساعدا من الفئة (ب).

القرار الثالث يحمل رقم 118 لسنة 2021، وينص على تعيين 69 نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية، و110 وكلاء عموم أول للنيابة الإدارية، و249 وكيلا عاما للنيابة الإدارية، و254 رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة (أ)، و244 رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة (ب).

القرار الرابع يحمل رقم 119 لسنة 2021 بمنح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى 34 سيدة.