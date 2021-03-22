شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى موسى يهنئ السيسي ورئيس المخابرات بالذكرى 69 لتأسيس الجهاز: الأقوى في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، خالص تحياته وتبريكاته وتهانيه للرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، بمناسبة الذكرى 69 لتأسيس جهاز المخابرات العامة المصرية، موضحًا أن هذا الجهاز هو الأعرق والأقوى والأجدر في المنطقة.

وأعلن موسى مصطفى في بيان له إن بطولات وتضحيات وأدوار ومهام الجهاز منذ تأسيسه عام ١٩٥٢ تبهر الجميع ومحل دراسة وبحث للإستفادة منها وهو ما يؤكد أن المخابرات المصرية دائما وأبدا مصدر الأمن والأمان والثقة.

وأكد موسى مصطفى موسى على الدور الكبير والعظيم الذي يقوم به سيادة اللواء عباس كامل وكل رجال وقيادات جهاز المخابرات العامة والذي أحبط وبكل قوة وصرامة كافة المهددات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي المصري.