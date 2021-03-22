شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يستقبل الأم المثاليه الثانيه على الجمهورية ويشيد بقصة كفاحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سعيدة إبراهيم رزق،57 سنة، الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، بحضور نجلها سعد عبدالواحد سعد، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية طب جامعة الأزهر، بدعوة منه، مشيداً برحلتها وكفاحها في الوقوف بجوار زوجها رحمه الله، وتبرعها بكليتها في موقف يدل على أعظم معاني النبل والتضحية والحب، برغم إجرائها لعملية المرارة، ورفضت أية ضغوط تثنيها عن تبرعها لزوجها، مؤكداً أنه سيتم تكريمها في احتفالية بحضور الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بنجليها سعد، وعادل الحاصل على بكالوريوس زراعة، باعتزازهما بوالدتهما والاعتراف بجميلها عليهما فحملت الكثير في سبيل تربيتهما وتعليمها حتى أصبحا نموذجين يفتخر بهما المجتمع، مؤكداً أنه سعيد بقصة كفاحها.

وأكدت سعيدة رزق، الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، أنها تشيد باهتمام محافظ كفر الشيخ قبل وأثناء وعقب تكريمها، ودعوته الكريمة لاستقبالها في ديوان عام المحافظة.

وأضاف سعد عبدالواحد، نجل الأم المثالية ،أنه عرض على محافظ كفر الشيخ ،تبنيه حملة لمساعدة المواطنين في العلاج ،كما شارك مع مجموعة من المتبرعين في متابعة مرضى كورونا.

يذكر أن سعيدة إبراهيم رزق،بائعة سمك،57 سنة،لها ولدين سعد عبدالواحد سعد ،بالفرقة الخامسة كلية الطب جامعة الأزهر ،وعادل حاصل على بكالوريوس زراعة ويعمل في حي الوليدية بأسيوط.

تزوجت الأم المثالية عام 1994 من عامل زراعي وأنجبت اثنان من الأبناء وكانت الأم ربة منزل ،عند وفاة الأب كان الابن الأكبر«سعد» 10 سنوات وعادل«7 سنوات،عاشت الأم لفترة بسيطة فقط حياة طبيعية مع زوجها يعمل بأراضي الغير وهى تعمل بمنزلها وتراعي ابنها الصغير وقامت بمساعدة الأب في شراء قطعة ارض من جد ابنائها للآب وقامت ببناء منزل دور واحد ،وبعد مدة صغيرة بدأ الاب يشعر بالمرض حيث اصيب بفشل كلوي حاد أدى لغسيل الكلى ثلاث مرات اسبوعيا،وكانت الام تترك طفليها مع اهلها وتصطحب زوجها لغسيل الكلى بمدينة المحلة الكبرى ذلك المشوار الذي فيه كثير من المشقة،كانت بمفردها صحبة زوجها، وكان أهل زوجها بسطاء جدا فقط يقدمون الدعم المعنوي لابنهم.

وتفاقمت الحالة الصحية للزوج حتى أشار الأطباء على الأم بمساعدته بالتبرع بكليتها له رغم وجود أهل زوجها وإخوته إلا أنها وافقت على التبرع له بالكلى رغم اعتراض أهلها وقيامهم بخطفها من مركز غنيم للكلى وحبسها بمنزلهم 21 يوما خوفا عليها، وتمكنت من الهرب من أهلها واصطحبت زوجها مرة أخرى للمستشفى وأجريت عملية التبرع له، وخرج الزوج من المستشفى معافى وتوقف غسيل الكلى وكان قد بدأ يسترد صحته إلا أنه وبعد فترة من متابعته بالمستشفى ونتيجة خطأ طبي تم ثقب الكلى المتبرع له بها من زوجته وأدى ذلك لتلفها واضطراره مرة أخرى للغسيل لمدة عام حتى توفاه الله .

وكان عمر الابن الاكبر «سعد» 11 عام عند وفاة رب الأسرة «و»عادل عمره 8 سنوات، وكان معاشها ضماني ارامل فقط 200 جنيها تقريبا ،وساعدتها جمعية الأورمان وجهزت للام كشك بقالة صغير واتجهت الام لبيع السمك بالاسواق بصحبة ابنيها إلا انها لم تهمل في تعليمهم حتى التحق الابن الأكبر بكلية الطب البشري جامعة الازهر والابن الأصغر تخرج من كلية الزراعة جامعة الازهر ويؤدي الان خدمته العسكرية بالجيش .

وشجعت الأم المثالية أبنائها على التفوق وساعدتهم على مواجهة الحياة بدون أب وقام الاثنان بحفظ القرأن الكريم كاملا ويشهد لهما بالاخلاق والسلوك الحميد سواء بالقرية أو بالجامعة ،ومازالت الام تبيع بالاسواق ومازالت تفتح الكشك وتقوم حاليا بتأثيث الدور الثاني من منزلها لابنها الأصغر ويساعدها أبنائها في العمل بالأسواق.

كفرالشيخ