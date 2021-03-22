شكرا لقرائتكم خبر عن «ولاية المحكمة الجنائية» ضمن «المؤتمر الدولي لتعزيز المساءلة والمحاسبة.. فلسطين نموذجاً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك عدد من الخبراء القانون الدولي بالجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي حول «تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً»، الذي يعقد على مدار يومين بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وانطلقت فعالياته في بالقاهرة صباح اليوم.

جاءت الجلسة الأولى بالمؤتمر بعنوان «ولاية المحكمة الجنائية الدولية»، برئاسة الدكتور عبدالملك المخلافي، وتحدث خلالها كلا من الدكتور أنيس فوزي قاسم خبير القانون الجنائي الدولي – الأردن، الذي أكد سعادتة البالغة بقرار الغرفة الجنائية لأنها حسمت موضوعاً هاماً تم انتظارة طويل.

وأشار «قاسم» إلى 4 تورايخ هامة ولها دلالة وأهمية كبرى أولاً 29-11-2012، حيث صدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 19\76 باغلية 86 صوت ضد 9 التي أعلنت في الجمعية إعادة تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال ومنح فلسطين دولة غير عضو لها صفة مراقب وبذلك أصبحت مهلة للانضمام لميثاق روما، كما أن الشعب الفلسطيني له الحق في إقامة دولة لاسيما في غزة والضفة الغربية.

ثانيا التاريخ 1-1-201، حيث أعلنت دولة المحتلة قبولها بولاية المحكمة الجناية الدولية، ثالثا التاريخ 22-5-2018، تقدمت فلسطين خطوة هامة تجاة المحكمة عندما تقدمت بطلب إحالة لدراسة الوضع في فلسطين وفقا المادة «14» وكلمة إحالة في كلمة السر الذي سجل في ذهن المدعية العامة وهذة الخطوة حاسمة في تقديم دعوي ضد إسرائيل وفقاً للمادة «15» هي تزويد المدعي العام بالمعلومات.

وأشار «قاسم» إلى أنه وبعد 18 شهراً تسلمت المدعية العامة مذكرة «الدراسة الأولية للحالة في فلسطين»، وقالت إنها توفر بيانات بأن هناك جرائم ترتكب ضد فلسطين وأنه حان الوقت لفتح تحقيق بتطبيق نظام روما الأساسي ومن هنا أشكر منظمات المجتمع المدني لتزويد المدعية العامة بالمعلومات لتضعها مباشرة في التحيقات.

وأوضح بأنه رابع تلك التواريخ هي 28-11-2020، بإصدار دعوة لفلسطين وإسرائيل لتقديم ملاحظتهم حول طلب المدعية العامة، حيث قدمت مذكرات صديقة المحكمة وبينت للمحكمة العديد من الاستفادة لتصد المحكمة، مشيرا إلى أنه ومنذ 20-1-2021 يمكن تقسيم الأصدقاء إلى أصدقاء إسرائيل وأصدقاء فلسطين.

وأكد «قاسم» على أن أهم ما ورد في تلك الفترة ماورد من النائب العام الإسرائيلي ليرد على المدعية العامة، وهو ما قالتة المنظمات الداعمه لإسرائيل بأن الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الجمعية هو قرار تابع من الجمعية فقط، وليس لأي هيئة فلسطنية تمتلك الأن أو سابقاً السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى أن النائب العام استخدم كلمة «دولة ذات سيادة»، وهذه لم تكن في أي اتفاقيات وكان يحاول أن يسحب من فلسطين صفتها كدولة، كما أكد أن فلسطين لاتملك صلاحيات تحت اتفاقية أوسلو، متطرقا إلى ما أكدتة الجمعية العامة، والتي أكدت أن اتفاقية جنيف والقانون الدولي يعلو على اتفاقية أوسلو وهذا ما ورد في تقرير ردها على النائب العام الاسرائيلي ويعلن بطلان الاتفاقية.

وأكد قاسم أن قرار المحكمة يوكد ويدعم ان فلسطين دولة ذات سيادة، فحوي القرارات ان الارض التي يجري عليها القرار هي أرض محتلة ويشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

بينما استعرض الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي ورقة بعنوان «الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية ..رؤية موجزة»، تناولت دور المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مؤسسة دولية دائمة أُنشئت بموجب معاهدة لغرض التحقيق ومحاكمة الأشخاص الذين يُتهمون بارتكاب «أشد الجرائم خطورة» موضع الاهتمام من المجتمع الدولي، وبصفتها مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول الأعضاء فيها؛ فهي ليست كيانًا يعلو على الدول، بل هي كيان مماثل لغيره من الكيانات القائمة.

وأكد «الفقي»، أن المحكمة ليست بديلًا عن القضاء الجنائي الوطني أو تقوم مقامه، بل هي مكمل له، فهي امتداد للاختصاص الجنائي الوطني، وبالتالي فهي لا تعتدي على السيادة الوطنية أو تتخطى نظم القضاء الوطني، طالما كان هذا القضاء قادرًا وراغبًا في مباشرة التزاماته القانونية الدولية.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم يُتفق على تأسيسها لمواجهة وضع دولي طارئ وعارض كما هو حال المحاكم الدولية السابقة كمحكمة يوغسلافيا، ومحكمة رواندا. وأساس إنشائها هي معاهدة دولية مفتوح باب الانضمام لها من قبل جميع الدول.

وعرض محمود قنديل، محام وخبير في مجال حقوق الإنسان – مصر لورقة حول «ولاية المحكمة الجنائية الدولية»،، أكد خلالها أن المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل المحاكم الوطنية. بل على العكس، من واجب كل دولة ان تمارس اختصاصها الجنائي على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. ولا يجوز للمحكمة ان تتدخل إلا عندما تكون الدول غير قادرة حقا أو غير راغبة في التحقيقات ومحاكمة مرتكبي الجرائم.

وأكد قنديل أن المهمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية تتمثل في المساعدة على وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل من العقاب والاسهام في منع مثل هذه الجرائم.

وأشار إلى أن معظم الدول تقاعست لسنوات طويلة عن منح محاكمها الوطنية الولاية القضائية الدولية بموجب أحكام قوانينها الداخلية. لكن هناك بعض الدول قد سنت تشريعات تقضى بممارسة الولاية القضائية الدولية على بعض الجرائم التي تؤثمها القانون الدولي.

وقال سيد شعبان، المكلف بمنصب الأمين العام المساعد لدولة المقر باتحاد المحامين العرب هذا المؤتمر الذي يعقد بشأن قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن تأكيد ولايتها للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والعدوان، وجرائم ضد الإنسانية المخالفة لاتفاقيات جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، تمهيداً لملاحقة قادة العدوان الصهيوني ومرتكبي هذه الجرائم.

وأضاف «شعبان»، نتطلع في اتحاد المحامين إلى أن تعكس أعمال هذا الموتمر صورة صادقة لمسعي الحقوقيين والقانونيين والمحاميين العرب من أجل صياغه وبلورة رؤية واضحة حول تعزيز المساءلة والمحاسبة في جرائم الحرب التي تمت في فلسطين المحتلة لخلق الأسس المتينة وبناء نسق قانوني عربي يساعد المحكمة الجنائية الدولية في الانتصار للحق الفلسطيني وإدانه قادة الاحتلال الصهيوني عن جرائمهم ضد شعبنا العربي في فلسطين.

وتابع، لقد أثبتت الأيام صدق الموقف العربي الصحيح بأن الصهيونية تستخدم كراسي حربة للعدوان على الدول العربية واستغلال مواردها، والأمثلة على ذلك عديدة منذ العدوان الثلاثي عام 1956، واحتلال العراق والعدوان عالي سوريا وضرب ليبيا والحروب الدائرة في الصومال واليمن والجماعات الارهابية في العديد من الدول العربية وغيرها وذلك يوكد استمرار الموامرة على الامة العربية .

ووجه «شعبان» التحية إلى الجهود المصرية الحالية للم شمل الفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وصولاً لوحدة الصف ووحدة الموقف الفلسطيني.