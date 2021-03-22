شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 79 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2021 بشأن عدد من التعيينات الخاصة في هيئة قضايا الدولة.

ونص القرار على تعيين 79 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة، و113 وكيلا لهيئة قضايا الدولة، و165 مستشارا بالهيئة، و74 مستشارا مساعدا من الفئة (أ)، و274 مستشارا مساعدا من الفئة (ب).

جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم.