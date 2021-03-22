شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسات محاكمة 64 متهمًا في «أحداث شرطة العدوة» بالمنيا إلى دور أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات المنيا، الاثنين، جلسات إعادة محاكمة 64 متهما، من المتورطين في اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، شمال المنيا، والسابق معاقبتهم غيابيا بإحكام بالسجن، تتراوح ما بين 3 – 15 عاما، إلى اليوم الأول من الأسبوع الثالث من دور شهر ابريل المقبل، للاطلاع على التقرير الفني للفيديوهات.

وناقش هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، واحمد حنفي، وأمانة سر على حسن، ومحمد مصطفي هارون، واندروس فهمي، قرارها في الجلسة السابق بتاريخ 14 فبراير الماضي، بفحص الفيديوهات المحرزة من خلال لجنة فنية من التليفزيون، في حضور المتهمين، وكلفت اللجنة باستكمال أعمال الفحص.

يذكر أن مركز شرطة العدوة، قد شهد أعمال تخريب وتدمير وحرق ونهب وتمكين السجناء من الهرب، عقب فض اعتصام رابعة عام 2013، وجرى القبض على المتهمين على دفعتين «الأولي» و«الملحق». وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح مابين 3- 15 عاما، وتم أعادة محكمة المتهمين لتغيبهم في الحكم الأول.