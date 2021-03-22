شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يضع حجر أساس إنشاء برج إداري ومول تجاري في الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حجر أساس إنشاء برج اداري ومول تجاري، وجراج متعدد الطوابق بميدان التحرير بمدينة الزقازيق بتكلفة 55 مليون جنيه، وذلك لخدمة أبناء مدينة الزقازيق، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعدد مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهد المبذول من محافظة الشرقية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في قطاعات الإسكان والمرافق والطرق، مطالباً ببذل مزيدٍ من الجهد، لسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بالمشروعات في التوقيتات المحددة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال بالمشروعات المختلفة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

فيما أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، وإتاحة الفرص الإستثمارية أمام المستثمرين، لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ومن جانبها قدمت المهندسة سلوى صبحي، وكيل وزارة الإسكان شرحاً تفصيلياً عن مكونات المشروعات، وتمت الإشارة إلى أن المشروع مقام على مساحة 1047م3 وبتكلفة 55 مليون جنيه ،ومن المقرر أن يتكون من 8 طوابق عبارة عن بدروم، والطوابق «الأرضي والثاني والثالث» تجاري، والطوابق «الرابع والخامس والسادس» إداري، والطابق السابع نادي إجتماعي والطابق الثامن عبارة عن نادي إجتماعي مفتوح.