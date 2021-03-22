شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى لكل مسئول فى مصر: خلوا بالكم من أهلكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: استجابة الرئيسي السيسى الإنسان لحالة سائقة التروسيكل.. الرئيس لكل مسئول فى مصر: خلوا بالكم من أهلكم.. السيسى: «ست بـ100 راجل وألمى الشديد أن عندها 5 بنات وتجرى عليهم وإحنا بنتفرج».. محافظ الجيزة يمنحها شقة ومحلا.. و«ناهد»: الرئيس قال لى «كل طلباتك هتتعمل»

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السيسى الإنسان يستجيب لحالة سائقة التروسيكل.. الرئيس لكل مسئول فى مصر: خلوا بالكم من أهلكم.. السيسى: «ست بـ100 راجل وألمى الشديد أن عندها 5 بنات وتجرى عليهم وإحنا بنتفرج».. محافظ الجيزة يمنحها شقة ومحلا.. و«ناهد»: الرئيس قال لى «كل طلباتك هتتعمل» السيسى الإنسان يستجيب لحالة سائقة التروسيكل.. الرئيس لكل مسئول فى مصر: خلوا بالكم من أهلكم.. السيسى: «ست بـ100 راجل وألمى الشديد أن عندها 5 بنات وتجرى عليهم وإحنا بنتفرج».. محافظ الجيزة يمنحها شقة ومحلا.. و«ناهد»: الرئيس قال لى «كل طلباتك هتتعمل»

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