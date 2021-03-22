شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القناة تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمياه، وذلك تحت عنوان "كل نقطة بتفرق " فى اطار الحملة القومية لترشيد الاستهلاك، والتى نفذت فعاليتها بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، بمشاركة عدد من المديريات المختلفة بالمحافظة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن الاحتفال يعد فرصة جيدة لرفع درجة الوعي بجميع الأمور المتصلة بالمياه وإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أهم التحديات التي تواجههنا حاليا وهي نُدرة المياه، والتي تأتي نتيجة لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية أهمها: الارتفاع في معدلات النمو السكاني، والتدهور البيئي، وتغير المناخ، وغيرها من الأسباب.

وأشار إلى أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.

وأضاف عصمت، ان الشركة أطلقت عددا من المبادرات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام.. مؤكدا أهمية نشر هذه الثقافة ورفع الوعي المائي للمواطنين، هذا وقد استهدفت الحملات الفئات العمرية المختلفة، كما تم تنفيذ حملات للتوعية بالقرى على مستوى محافظات القناة الثلاثة، وعقد لقاءات مع المواطنين للتعريف بأهمية الترشيد والقطع الموفرة.

وشملت الفعاليات ايضا، معرض رسومات فنية ومقالات لطلاب المدارس للتوعية بقضايا المياه، وعرض مختلف انواع القطع الموفرة، وفقرات غنائية ومسرحية لطلاب المدارس والكشافة البحرية ، وعمل دورى رياضى تحت شعار " كل نقطة بتفرق " وتقديم عرض فنى للتنورة، علاوة على توزيع الدروع وشهادات التقدير على ممثلي الجهات المختلفة والمشاركين في الفعاليات.

وشارك في الاحتفالية مديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم، ومؤسسة مصر الخير والكشافة البحرية بالإسماعيلية، ومنطقة الاسماعيلية الازهرية،