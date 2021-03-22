شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادى الموجة الثالثة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجهورية لشؤون الصحة والوقاية، إننا الآن فى مرحلة تذبذب بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما بين زيادة خفيفة ونقص طفيف.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، بناءً على تصريحات وزيرة الصحة تم الاتفاق مع شركة "جافا" الشركة العالمية للتوزيع اللقاحات بتعاقد 4 مليون و800 ألف جرعة مجانية ووصول أول جرعة لمصر 30 مارس القادم.

وأضاف أن كلمة موجة جديدة يعنى بدء تزايد الحالات إلى الذروة، ثم تبدأ تتناقص، وقد يحدث أن نكون على أعتاب دخول الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مثلما حدث فى الدول الأخرى.

وأشار مستشار رئيس الجهورية لشؤون الصحة والوقاية، "نراقب الموقف ونتابعه فى مصر والعالم بالنسبة لإصابات فيروس كورونا وآخر تطوراته ومستجداته".

وأكد أنه يتم تفادى الموجة الثالثة لفيروس كورونا مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والالتزام بما يعلن من قرارات بخصوص كورونا.