شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: المياه حق لكل مواطن وليست رفاهية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المياه ليست رفاهية، مضيفا أنها حق لكل مواطن لابد أن يحصل عليه.

وأشار المحافظ، في لقائه مع مسؤولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسيناء، برئاسة المهندس سعيد بدة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إلى ضرورة وصول المياه إلى كل مواطن على أرض المحافظة مهما كان موقعه .

وأضاف أنه بالرغم من اهتمام الدولة بمشروعات المياه وغيرها من مرافق الخدمات على أرض سيناء.. حيث تم انشاء شبكة مياه جديدة لأول مرة على مستوى الجمهورية بتكلفة تقارب مليار جنيه، وكذا اقامة عدد 4 محطات لتحلية المياه بمدينة العريش تكلفت عدة ملايين.. إلا أن المواطن لم يشعر بكل هذه المشروعات الجديدة، ولا يزال يشكو من المياه ومشاكل انقطاعها لعدة أيام.. علاوة على الانفجارات المتوالية لخطوط المياه، وشكوى البعض من اختلاط المياه بالصرف الصحى في بعض المناطق.. مما يستوجب مراجعة كافة أعمال الشبكة الجديدة ومحطات التحلية، وآلية ضخ المياه إلى مناطق وأحياء المدينة.. خاصة وأنه لم يتم الاستلام النهائى للشبكة الجديدة التي لا تزال في مرحلة التشغيل التجربى، وأن يتم العمل على تلافى أية أخطاء وازالة شكاوى المواطنين من انقطاع المياه وانفجارات خطوط المياه وخلطها بمياه الصرف الصحى .

كما أكد ضرورة وصول المياه إلى المواطن على مدار أيام الأسبوع بصفة دائمة بدلا من ضخها مرة أو مرتين كل أسبوع، وأشاد بقطاع المياه بمنطقة المساعيد.. حيث ينتظم في ضخ المياه للمواطنين بدون أي شكوى .

من جانبه، أكد المهندس سعيد بدة اهتمام الدولة بسيناء واقامة المرافق والخدمات لدعم التنمية بها، وفى مقدمتها المياه، وأنه يتم بتكليف المهندس ممدوح رسلان رئيس الهيئة القوميه لمياه الشرب، دراسة مشاكل المياه للقضاء على معاناة وشكاوى المواطنين، مناشدا المواطنين عدم توصيل غرف الصرف الصحى مع غرف المياه حتى لا يسبب خلطا بينهما، وأن يكون توصيل خطوط الصرف بمعرفة الشركة للتأكد منها.

وأضاف أنه سيتم العمل على تحسين جودة المياه المقدمة للمواطن من محطات التحلية لتضاهى مياه النيل من خلال تكنولوجيا متطورة ليشعر بها المواطنين.

وأضاف المهندس محمد الشافعي، من الشركة القابضة لمياه الشرب، أن هذه الزيارة بهدف مراجعة الأعمال الخاصة بالمياه والصرف الصحى على الطبيعة وتوفير الخدمة اللازمة للمواطنين .

وأعلن المهندس مصطفى عبدالفتاح رئيس قطاع شمال سيناء للمياه والصرف الصحى أن هناك خطة تشمل المرور على الشبكة ومحطات التحلية لمعالجة السلبيات ةشكاوى المواطنين، وسيتم اعداد تقرير شامل لعرضه على الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والمهندس ممدوح رسلان رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .