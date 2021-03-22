شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يفتتح أعمال تطوير كورنيش بحر مويس بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير كورنيش بحر مويس بمدينة الزقازيق، والمقام على ثلاث مراحل بطول 616 مترا، وبتكلفة 16 مليونا و300 ألف جنيه ليمثل متنفسا جديدا يليق بأبناء المحافظة.

استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية، لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ مشروع تطوير كورنيش بحر مويس واقامة ممشي سياحي لأبناء مدينة الزقازيق ،حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع تم تنفيذه على ثلاث مراحل ،المرحلة الاولي أمام المحافظة بطول ٢١٠ متر وبتكلفة ٧ مليون و٣٠٠ الف جنيه، والمرحلة الثانية أمام مديرية الري وصولا لنادي العاملين بالجامعة بطول ٢٥٦ متر وبتكلفة ٤ مليون جنيه والمرحلة الثالثة امام كليه الآداب جامعة الزقازيق بطول ١٥٠ متر وبتكلفة ٥ مليون جنيه، وشملت اعمال التطوير إقامة مسطحات خضراء وغرس أعمدة إنارة ،ودهان بلدورات وإقامة أحواض زهور وإنشاء مقاعد، وبرجولات لجلوس المواطنين وتبليط الرصيف ببلاط الإنترلوك ،ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالممشى السياحي، مؤكدا أنه من حق كل مواطن ان يجد مكانا مناسبا للتنزه مع اسرته ،ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي ،والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام ،واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعدد مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.