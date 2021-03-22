شكرا لقرائتكم خبر عن بواقع 1000 جنيه..صرف حافز التميز للطلاب المتفوقين بـ 5 كليات في جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عثمان شعلان ، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، الطلاب المتفوقين بالمرحلة الجامعية الأولي لصرف حافز تميز شهري بقيمة ألف جنيه لأصحاب المراكز الخمس الأولي من كليات الطب، والصيدلة، والهندسة، والعلوم، والزراعة في نتائج العام الجامعي 2019 /2020 ، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به جامعة الزقازيق في دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين وبرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار بروتكول التعاون الذي وقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الزقازيق .

حضر اللقاء الدكتور عاطف حسين خليفة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عبد الحكيم محمد متولي المنسق العلمي لوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة ، وهادي فايز مدير فرع بنك ناصر الاجتماعي بالزقازيق .

ومن جانبه رحب رئيس الجامعة بتفعيل البروتكول وأعرب عن بالغ شكره لوزيرة التضامن الاجتماعي لتوجيهاتها بسرعة تفعيل برتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وجامعة الزقازيق ، وتقديره للنتائج وثمار تأسيس وحده التضامن الاجتماعي وفرع بنك ناصر بالجامعة، ودورهما في المساهمة في تحقيق محاور الحماية والتمكين الاقتصادي والتوعية ودعم الفائقين بما يعود بالنفع علي شباب الجامعة، وتعزيز دورهم في المشاركة في التنمية التي تشهدها مصر.

أكد رئيس جامعة الزقازيق خلال حوار مفتوح مع أبنائه من الطلاب المتفوقين ، حرص الجامعة دائمًا على تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين في كافة المجالات، مثمنًا النماذج المشرفه منهم والتي تليق بجامعة الزقازيق بوصفها واحدة من أعرق الجامعات المصرية .

وأضاف الدكتور عثمان شعلان، أن الجامعة تقديم كافة سبل الدعم غير المسبوق لأبنائه الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا؛ لتوفير كافة الاحتياجات وتسعي دائما إلى أن يكون طلاب جامعة الزقازيق صورة مشرفة في كافة المجالات ، وحث الطلاب على بذل المزيد من العطاء والجهد، ومواصلة التميز.