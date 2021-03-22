شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي : للمرأة دور كبير في تحرير الوطن منذ ثورة 1919 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الاحتفال بعيد الأم رمز للوفاء واعتراف بالجميل وتأكيد على الأهمية القصوى لدور المرأة في الحياة، موجهاً التحية لكل أم ساهمت بعقلها وقلبها وجهدها في مسيرة بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامتها محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم تحت عنوان «أيقونة النجاح ونبع التضحية» وأكد المفتي، على أن الإسلام كرم المرأة فهي الأم والأخت والزوجة والابنة وهي شريكة الرجل في تحديث وتنمية المجتمع، مؤكدا أن العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام علاقة تكاملية من حيث الحقوق والواجبات، ومشددا على دور المرأة المصرية منذ فجر التاريخ، قائلا: «هي صانعة الأمجاد ومشيدة الحضارات إلى الآن»

وأوضح المفتي، أن المرأة المصرية كان لها دور كبير في تحرير الوطن منذ ثورة 1919 حتى الآن موجهًا التحية لكل امرأة رفضت التهميش مما كان له عظيم الأثر في دحر الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة.

كما أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أن المرأة شريك أساسي في تنمية الوطن، مشيرًا إلى إيمان القيادة السياسية بدور المرأة أتاح لها مساحة كبيرة لتقلد مناصب مهمة في الدولة كوزيرة وسفيرة وقاضية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المرأة المصرية نموذج مشرف على المستوى المحلى والدولي وأثبتت كفاءة عالية في كل المناصب التي تقلدتها، مثنيًا على دور المجتمع المدني كشريك للدولة في دعم المرأة ومساندتها وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا.

وفى نهاية الحفل كرم محافظ القاهرة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، السيدة عبير محمد السيد عضو مجلس النواب وأرملة الشهيد البطل عميد شرطة وائل طاحون، والدكتورة سهام مصطفى كامل عضو مجلس النواب وأم الشهيد البطل رائد شرطة كريم وجية محمد، والدكتورة هالة كمال عبدالجابر عضو مجلس الشيوخ، والمهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية والمجلس القومي للمرأة وتسلمتها الدكتورة ابتسام العدوي عضو المجلس.