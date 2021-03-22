شكرا لقرائتكم خبر عن منحة أمريكية لإعداد طلاب الجامعات المصرية لإيجاد فرص عمل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الولايات المتحدة عن منحة إضافية قدرها 14.5 مليون دولار لإعداد طلاب الجامعات المصرية الحكومية لإيجاد فرص العمل وتحقيق النجاح الوظيفي المنشود بعد التخرج.

وقال السفير الأمريكي جوناثان كوهين، بحسب بيان للسفارة، مساء الإثنين، إن هذه المنحة تساعد الطلاب على الانتقال من مرحلة التعليم إلى سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وأعلن كوهين عن تلك المنحة خلال ملتقى التوظيف الافتراضي الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة في إطار مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يرفع هذا التمويل إجمالي استثمارات الحكومة الأمريكية إلى 33 مليون دولار.

وافتتحت الحكومة الأمريكية حتى الآن 16 مركزاً في 10 جامعات في جميع أنحاء الجمهورية، من الإسكندرية إلى أسوان، على أن يصل بحلول عام 2025 إلى 30 مركزاً جامعياً يخدم 1.5 مليون طالب في 22 جامعة – أي حوالي 70% من جميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية!