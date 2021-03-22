شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية 3 وزارات..الاحتفال باطلاق أول مركز للصيادين المشاركين في تنظيف مياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه، قامت مؤسسة verynile، بالتعاون مع مؤسسة drosos وشركتي نستلة واتصالات، بالاحتفال بأول مركز للصيادين المشاركين في تنظيف مياه النيل بجزيرة القرصاية بالجيزة، إلى جانب إطلاق أول قارب صديق للبيئة متخصص في تنظيف مياه النيل، وذلك برعاية وزارتى البيئة والرى، ووزارة الدولة للإعلام.

شهد حفل الإطلاق حضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وستيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة، وممثلى وزارة الدولة للإعلام ووزارة الرى، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم المجتمع وممثلى المجتمع المدنى.

يذكر أن شركة verynile فازت بالمركز الأول (فئة المبادرات) ضمن مبادرة تنمية التي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والشباب والرياضة، وحصلت على جائزة مالية ساهمت بها في إنشاء أول مركز للصيادين المشاركين في تنظيف مياه النيل.

برعاية الرى والبيئة و اللإعلام .. الاحتفال بأول مركز للصيادين المشاركين فى تنظيف مياه النيل

برعاية الرى والبيئة و اللإعلام .. الاحتفال بأول مركز للصيادين المشاركين فى تنظيف مياه النيل