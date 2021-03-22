شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ينظم حفل تأبين للدكتور محمد علاوي رائد علم النفس الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل تأبين للدكتور الراحل محمد علاوى، العميد الأسبق لكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، بمسرح المركز الأوليمبى بالمعادى يوم 25 مارس، وذلك تقديرا لدوره الريادى في مجال التربية الرياضية وعرفانا لما قدمه من مجهودات وانجازات وعلم ومعرفة افادت الآلاف من الشباب المصرى.

يعد الدكتور محمد علاوى قامة من قامات مجال التربية الرياضية في مصر ورائد علم النفس الرياضى، حيث تقلد عددا من المناصب منها عميد لكلية التربية الرياضية – جامعة حلوان (1983-1991) كما عمل كنائب لرئيس الجمعية المصرية لعلم النفس الرياضى، كما تقلد منصب السكرتير العام الأسبق للجنة الأولومبية المصرية وكان عضوا في اللجنة الاستشارية العليا لوزارة الشباب والرياضة، والرئيس الأسبق لاتحاد رفع الأثقال.

كما حصل على عدد من الجوائز منها وسام الدولة للرياضة من الطبقة الأول، كما حصل على وسام الجدارة في علم النفس الرياضى من دولة الدانمارك.

وألف الدكتور علاوى ما يقرب من 27 كتابا ما بين تأليف ومراجعة منها «علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية»، «علم التدريب الرياضى»، «سيكولوجية المدرب الرياضى»، موسوعة الألعاب الرياضية«وغيرهم.