شكرا لقرائتكم خبر عن ضربته به ضرتها .. فريق طبي يستخرج «ساطور» من جبهة سيدة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي سوهاج الجامعي، الاثنين، في استخراج «ساطور» من جبهة سيدة من محافظة قنا، بعد أن ضربتها به ضرتها ولم يخرج من رأسها.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج- في بيان صحفى للجامعة- إن السيدة "ش. ر. أ" وصلت للمستشفى وفى رأسها «ساطور» وكانت تعانى من جروح قطعية بفروة الرأس مع كسور بعظام الجمجمة وجرح قطعى بالجبهة، لافتا إلى أنه كان في استقبال الحالة فريق استقبال الطوارئ بالمستشفى بمساعدة غرفتى طوارئ وإسعاف قنا.

وقال الدكتور حمدى سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعى، إن الأطباء قاموا بعمل الإسعافات الأولية للمصابة، حيث كانت تعانى من هبوط في الدورة الدموية نتيجة النزيف وبعد عمل الإشاعات اللازمة تم نقل المصابة فوراً إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب وتم رفع الجسم الصلب «الساطور» من جبهتها، لافتا إلى أن السيدة كانت تعاني من كسور متعددة بعظام الجمجمة، وقطع بالأم الجافية، وأوعية دموية نازفة، وكسور مختلفة.

وأوضح سعد أنه تم إيقاف الأوعية الدموية النازفة مع الحفاظ على المراكز الحيوية بالمخ، وعمل رتق للأم الجافية، وإعادة ترتيب العظام وتثبيتها بالغرز الجراحية، لافتا إلى أن العملية استغرقت حوالى 7 ساعات، وشارك خلالها فريق طبى خاص بوحدة جراحة الوجه والفكين في عمل إصلاح لكسور حجاج العين والأنف وتثبيتها، وتم نقل المصابة بعدها إلى العناية المركزة بالمستشفى.

وقد ضم الفريق الطبي الخاص بقسم جراحة المخ والأعصاب كلا من: الدكتور عمر الشيبانى، والدكتور أحمد الحلفاوى، والدكتور محمد قاسم، والدكتور أحمد حمدى، الدكتور أحمد ماهر، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد صلاح صارو، أستاذ مساعد، والدكتور مؤمن محمد المأمون، رئيس القسم.