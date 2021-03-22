شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 28 جوال دقيق مدعم بمخبز بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، من ضبط مخبز بلدي، بمدينة بيلا، لتجميعه 28 شيكارة دقيق بلدي مدعم، لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أكدتها تحريات الرقابة التموينية برئاسة عبدالفتاح جابر، بقيام مخبز بلدي مدعم بمدينة بيلا، بالتلاعب في كمية الدقيق المنصرفة لبيعها في السوق السوداء.

على الفور داهمت حملة برئاسة رضا داود، المفتش بالرقابة التموينية، وأحمد مجاهد، بإدارة تموين بيلا، المخبز المشار إليه، وتمكنت من ضبط 28 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم دقيق بلدي مدعم، قام المخبز بتجميعها داخل المخبز، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جري التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم برقم 454 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم بيلا، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.