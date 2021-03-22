شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعمم الزى الرسمى الجديد لأطقم الضيافة الجوية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عممت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الاثنين ، ارتداء الزى الرسمى الجديد الخاص بأطقم الضيافة الجوية، فى إطار خطة تطوير الخدمات المقدمة وتحسين الصورة الذهنية لدي العملاء بما يليق بمكانة مصرللطيران الشركة الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعضو تحالف ستار العالمي.

وأكد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن اختيار الزي الجديد جاء مواكبا للسمة التجارية لعلامة مصرللطيران والوانها المميزة ، مضيفا أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تطوير خدمات الشركة بوجه عام وتحديث أسطول الطائرات الذي شهدته الشركة الوطنية مؤخرا ، مشيرا الى أن التطوير الذي تم في مستوى الخدمات المقدمة للعملاء كان يقتضي تغيير في شكل ومظهر مقدمي الخدمة لتأكيد مفهوم التحديث لدى العملاء وفقا للأبحاث والدراسات المتخصصة .

وقد استقرت مصرللطيران مؤخرا على اختيار الزي الجديد الذي تم تصميمه فى بيوت أزياء عالمية متخصصة في هذا المجال ليكون بديلا عن الزي الحالي وقد لاقى الزى الجديد استحسان واعجاب كثير من العملاء والجمهور بمجرد ظهور أطقم الضيافة الجوية لمصرللطيران به في عدد من المناسبات والاحتفالات المختلفة التي شاركت فيها مصرللطيران .

ومن جانبها أضافت إيناس عصام ،رئيس قطاع الضيافة الجوية ، أن الشركة اعتمدت الزي الجديد للمضيفات والمضيفين الجويين بالشركة، وراعت مصر للطيران خلال تصميم الزى الجديد أن يكون من مواد عالية الجودة وتتحمل للرحلات طويلة الأمد والأجواء المختلفة وكذلك توفير الراحة وسهولة التحرك و تلائم مستوى التطوير فى الخدمة المقدمة للعملاء، كما أكدت أن الزي الجديد لايعكس صورة شركتنا فقط بل يعكس صورة مصر، ولذا كان لابد من التواصل مع كبري شركات الأزياء العالمية للخروج بتصميم مشرف للضيافة الجوية لمصر للطيران.