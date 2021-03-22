شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 488 ألف مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا وتطعيم 30 ألفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إعلان وزارة الصحة تسجيل 488 ألف مواطن على موقع لقاح كورونا وتطعيم 30 ألفا حتى الآن، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ أيضاً بدء محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم في الاتجار بالبشر وتعذر حضور المتهمتين

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الإثنين، نظر أولى جلسات، محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بتهمة الإتجار بالبشر، داخل غرفة المداولة مع تعذر حضور المتهمين.

غدا.. رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل للعاصفة والعظمى بالقاهرة 30 وأسوان 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول خلال شهر فبراير للمرة الثالثة على التوالى

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، اليوم، الاثنين، فوز محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني بجائزة أفضل لاعب فى النادى خلال شهر فبراير الماضى، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

مجلس الشيوخ يوافق على إنشاء هيئة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، على إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.

وزيرة الصحة: وصول حصة مصر من لقاح كورونا عبر كوفاكس نهاية الشهر الجارى

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن لقاح سينوفارم الصينى من أقوى اللقاحات الخاصة بكورونا، مضيفة أن الصين أهدت مصر600 ألف جرعة، وتابعت: نتفاوض علي جرعات جديدة من اللقاح الصينى لتوريدها لمصر خلال الفترة المقبلة.

سفير الصين فى مؤتمر صحفى بوزارة الصحة: أرسلنا لقاحات كورونا لـ60 دولة

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن 17 لقاحا صينيا دخلت مراحل مختلفة من التجارب السريرية ، مضيفا أن 60 دولة في العالم تحصل علي لقاحات كورونا من خلال الصين، مشيرا إلي أن الصين توفر لقاح كورونا لـ69 دولة نامية كمساعدات، كما وفرت لكوفاكس 10 ملايين جرعة من اللقاح كنوع من تأمين التوزيع العادل.

المنتخب يرفع شعار "لا مجال للمفاجآت" قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر.. تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى المعسكر ومنع الزيارات.. سلبية مسحة محمد صلاح قبل المشاركة فى مران اليوم.. ومصطفى محمد يتسلم جواز السفر الجديد

رفع الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، شعار "لا مجال للمفاجآت" قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وشدد الجهاز الطبى للفراعنة على الإجراءات الطبية داخل المعسكر للحفاظ على سلامة اللاعبين قبل السفر إلى كينيا، حيث يرغب البدرى فى الاحتفاظ بكل أسلحته دون انتظار لأى مفاجآت قد تربك الحسابات بسبب مسحات كورونا، سواء فى القاهرة قبل السفر فى كينيا، وهو ما قد يحرم المنتخب من قوامه الأساسى.

الصحة: تسجيل 488 ألف مواطن على موقع لقاح كورونا وتطعيم 30 ألفا حتى الآن

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، تسجيل 488 ألف مواطن من الفئات المستحقة للتطعيم عبر الموقع الالكترونى لتسجيل وحجز لقاح كورونا منذ انطلاقة وحتى الآن.

وزيرة الصحة تكشف عن فئات جديدة مستحقة للقاح كورونا فى مؤتمر صحفى مع سفير الصين بالقاهرة.. وتؤكد: وصول حصة مصر من اللقاح عبر "كوفاكس" نهاية مارس.. وتوفير تطعيمات للمسافرين للخارج.. وتصنيع الفاكسين بمصر قريبا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مأمونية وفاعلية اللقاح الصينى ، مشيرة إلى أن مصر حصلت على 600 ألف جرعة من اللقاح الصينى كهدية، وتابعت: "تربط مصر والصين علاقات جيدة وهناك تعاون كبير بين الطرفين".

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الصحة والسكان، حول توريدات اللقاحات وضم فئات جديدة للمستحقين للقاح، إن الاتحاد الدولي كوفاكس سيوفر لمصر ما يوازى تطعيم 20% من السكان، مضيفة أن حصة مصر من اللقاحات ستصل أواخر الشهر الجارى، وتابعت: "سنوقع اتفاقية مع شركة سينوفاك الصينية لبدء تصنيع لقاح كورونا في مصر ، وقالت: "سيتم ذلك خلال الشهر الجارى"، مؤكدة على تأمين تطعيمات الراغبين في الحج.

كل ماتريد معرفته عن كواليس إصابة على معلول وموعد عودته لمباريات الأهلى

تسببت إصابة على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى وسفره إلى بلاده لخوض برنامج تأهيلى هناك للتعافى من إصابته الأخيرة العديد من علامات الاستفهام فى القلعة الحمراء بشكل خاص والشارع الكروى بصفة عامة، وتساءل البعض عن كواليس إصابة النجم التونسى وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية ..

حصاد نوال السعداوي الإبداعي.. كتبت مذكرات طفلة اسمها سعاد في سن الـ14.. يحيى حقي ويوسف إدريس قدما مجموعتها القصصية الأولى والثالثة.. وشعبان يوسف يتذكر هتافها في معرض الكتاب: أنا لست جريئة العالم هو الجبان

رحلت أمس الكاتبة الكبيرة نوال السعداوى، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، مخلفة وراءها إرثًا كبيرًا، وقد كتب الشاعر والناقد شعبان يوسف مقالة مطولة عن سيرة نوال السعداوى الأدبية وما جرى لها فى مسيرتها الإبداعية.

الرئيس السيسي يصدر قرارات بتعيينات فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 117 لسنة 2021 بتعيين 79 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة، و113 وكيلًا و165 مستشارًا و74 مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ) و274 مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب).

المنتخب يستدعى عبد الله جمعة لرحلة كينيا ويستبعد أحمد فتوح

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء عبدالله جمعه لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام إلى قائمة البعثة التي تطير إلى العاصمة الكينية نيروبي غدا.

الصحة: 5000 وحدة صحية و600 مستشفى لتلقى لقاحات كورونا خلال الفترة القادمة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن العلاقات المصرية الصينية تشهد الكثير من التطور والتنسيق الكبير والتواصل الدائم وذلك بفضل جهود القيادة السياسية، حيث أن الاتصال الهاتفى الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس الصينى "شى جين بينج"، رئيس جمهورية الصين الشعبية، كان ثماره تلك الشحنات المستمرة من جرعات لقاح فيروس كورونا من الصين إلى مصر، وآخرها 300 ألف جرعة وصلت أول أمس بمطار القاهرة الدولى هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية.

أجواء غير مستقرة.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. ورياح مثيرة للأتربة تزداد حدتها غدا وتصل لحد العاصفة بالسواحل الشرقية وسيناء.. وتحذر المواطنين: انخفاض ملحوظ بالحرارة يصل 8 درجات من الأربعاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 22 مارس 2021 ، وغدا الثلاثاء 23 مارس ، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط للرياح وأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية.

مفتى الجمهورية: الاحتفال بعيد الأم رمز للوفاء واعتراف بالجميل

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أن الاحتفال بعيد الأم هو رمز للوفاء واعتراف بالجميل وتأكيد على الأهمية القصوى لدور المرأة فى الحياة، موجهًا التحية لكل أم مصرية ساهمت بعقلها وقلبها وجهدها فى مسيرة بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان.

رئيس الوزراء يتابع خطوات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطوات الشراء الموحد لمهمات ومستلزمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطويرالريف المصرى .

تفاصيل مصرع عنصر شديد الخطورة من تجار المخدرات والأسلحة عقب تبادل إطلاق النار

لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف ورصد البؤر الإجرامية، وضبط العناصر شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.