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رئيس الوزراء يتابع خطوات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء  اجتماعا لمتابعة خطوات الشراء الموحد لمهمات ومستلزمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطويرالريف المصرى .

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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