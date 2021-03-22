شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع خطوات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطوات الشراء الموحد لمهمات ومستلزمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطويرالريف المصرى .
محمد يوسف
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