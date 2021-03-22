شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع مسئولين صوماليين تعزيز الاستقرار فى القرن الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، كل من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الصومالى "محمد عبد الرزاق" ووزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية الصومالية "حسن معلم خليف"، وذلك فى إطار الزيارة الحالية التى يقومان بها إلى القاهرة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول جهود تطوير التعاون الثنائى بين البلدين فى شتى المجالات، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية التى تجمع بينهما ويتناسب مع الانتماء العربى للصومال، فضلًا عن التأكيد على الاهتمام الذى توليه مصر لتحقيق السلام والاستقرار فى الصومال الشقيق، ودعوتها فى هذا الصدد لكافة الأطراف الصومالية إلى مواصلة الحوار من أجل العمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة فى الوقت الذى يتوافق عليه الصوماليون أنفسهم.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق كذلك لمختلف التطورات فى منطقة القرن الأفريقى، أخذًا فى الاعتبار ما تتمتع به هذه المنطقة من أهمية استراتيجية وارتباطها بشكل حيوى بالمصالح المصرية، وهو ما تحرص معه مصر على متابعة هذه التطورات عن كثب، بجانب بحث سُبُل دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار فى القرن الأفريقى بما يعزز من السلم والأمن الإقليمى والقاري.