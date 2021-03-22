شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يلتقي طلاب امتياز كلية الطب: دفعة استثنائية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بطلاب دفعة الامتياز ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، يرافقه الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن اللقاء جاء تقديراً للسنة الاستثنائية التي مر بها طلاب كلية الطب بسبب ظروف الجائحة والتى أبدع الطلاب في التعبير عنها من خلال أغنية تعبر عن فرحتهم بتجاوز هذه الفترة وقد تناقلتها المواقع وبعض وسائل الإعلام.

أشاد «المتيني»، بجهود طلاب كلية الطب باعتبارهم رافدا قويا لكتيبة الجيش الأبيض، كما أثنى على أفكارهم الإبداعية، مؤكداً أن الاهتمام بالثقافة والمعارف بجانب التخصص الأكاديمي، يثري شخصية الخريج ويؤهله لدخول سوق العمل بقوة، لافتاً إلى أن كلية طب عين شمس استطاعت أن تحقق مراكز متقدمة على مستوى العالم في مختلف التصنيفات الدولية.

كما أشار إلى ضرورة استمرار ارتباطهم بالجامعة من خلال رابطة الخريجين، ودعاهم للانضمام لعضويتها للاستفادة من مميزاتها المتنوعة، كما وعدهم بإقامة حفل تخرج يليق بهم مع إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية بما يتناسب مع الظروف الراهنة.