شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: المرأة توجت بتاج العزة والكرامة في عهد القائد عبدالفتاح السيسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في احتفالية كبري أقامتها محافظة القاهرة، بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم تحت عنوان «ايقونة النجاح ونبع التضحية»، عددا من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والنماذج المضيئة للمرأة المصرية بالعاصمة بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وعدد من عضوات مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجلس القومي للمرأة.

وفي بداية كلمته بالحفل توجه محافظ القاهرة بالتهنئة إلى الأمهات عظيمات مصر سر وجود البشرية اللاتي يحملن أسمى معاني الوطنية والوفاء والتضحية للأسرة والوطن.

وأكد «عبدالعال» أن الدنيا تتجمل في عيد الأم فهو عيد العطاء والانتماء والوطنية، فالأم هي المثابرة والمكافحة والتي تتحمل المسؤولية في كل وقت وموقف، وهي التي ربت وسهرت ونصحت ودعمت وناضلت وعلمت وروت بحبها كل مكان بالوطن.

وأوضح محافظ القاهرة، أن المرأة المصرية توجت في عهد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى بتاج العزة والكرامة بل شاركت مع الرجل في جميع ميادين النضال والعمل الوطني، مشيراً إلى أن العهد الحالي بتوجيهات القيادة السياسية أصبح هو إعلاء حقوق وقدر المرأة إيماناً بأهمية ودور المرأة ووجودها فاعلا ومؤثراً وشريك أساسي في صنع المستقبل في مصر.

وأكد المحافظ، أن الأم المصرية قد تصدرت كل ميادين الحراك والعطاء الوطني الفاعل رائدة ومؤثرة فهي في بيتها الأم مربية ومعلمة وساهرة تنكر ذاتها من أجل أسرتها، كما أنها المشاركة بزخم في العمل الوطني والسياسي تواجداً وتصويتاً واختياراً لصالح أجيال وطننا الغالي فهي أم تعطي للأم الكبيرة مصر كل قطرة من دمها وجهدها حتي أصبح العطاء متبادلا والحب شريعة بين أم الدنيا مصر والأم المصرية ولكل أبناء مصر الساعين لغد أفضل وحياة كريمة.

وأشار «عبدالعال»، إلى أن جميع الأديان السماوية عرفت قدر المرأة، وقرن الله عز وجل عبادته بالإحسان للوالدين وقال «ولا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما» وكان رسولنا الكريم أعظم من كرم المرأة وأعلي قدرها وأوصى بها بخطبة الوداع.

وذكر محافظ القاهرة، أنه إيماناً من القيادة السياسية بدور الأم في المجتمع فقد منحها الكثير من الحقوق، كما أدركت هي ذلك التقدير لها، فتبادلا العطاء والتقدير حتي صار المشهد لدينا يدلل كل يوم على عصر العرفان والتقدير والمساواة والتميز لصبايا مصر ونسائها.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة المصرية وضعت ترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها إدراكاً وإيماناً بقدرتها على خوض كافة نواحي الحياة من القيادة والريادة، وكان لها الدور الكبير والمؤثر في الأحداث التاريخية والسياسية والوطنية الهامة وما قدمته من تضحيات، فضلاً عن كونها شريك أساسي في عمليات التنمية المستدامة.

وأكد «عبدالعال»، أن المرأة أصبحت في مراكز اتخاذ وصنع القرار في المواقع القيادية وحرص القيادة السياسية والدولة لتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة، ودراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجاً، فضلا عن تنفيذ برنامج لمساندة المرأة الريفية وكذلك الحد من ظاهرة الغارمات، والحرص على أن تعيش المرأة والأسرة المصرية حياة كريمة ذلك المشروع الذي اطلقه الرئيس ليستهدف الأسرة المصرية وخاصة السيدات في الريف المصري والمطالبة بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر، إلى جانب تنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي، وتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لضمان جودتها، وإعلان الدولة أنه لن يصدر أي قانون ينتقص من حقوقها خاصة تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وأضاف المحافظ، أن صحة المرأة كانت على رأس أولويات الدولة بإطلاق العديد من المبادرات لدعم صحة المرأة خلال جائحة فيروس كورونا وأن ما حققته الدولة في دعم المرأة بشهادة المجتمع الدولي وفقاً لهيئة الأمم المتحدة حيث احتلت مصر المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد الوزيرات، مضيفاً أن نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية بلغت 45% متفوقة بذلك على المتوسط العالمي الذي يقدر بـ32%.

وشمل التكريم كل من السيدة وجيهة عبدالجواد عبدالعال الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية من فئة التمكين الاقتصادي حيث بدأت بمشروع صغير ولديها الآن 3 مصانع لتصنيع المنتجات الجلدية، والسيدة منال محمد السيد والدة اللاعبة فاطمة أحمد الصاوي من أصحاب الهمم والتي تفوقت رياضياً وحققت المركز الثالث في بطولة العالم للسباحة بأستراليا 2019، والسيدة سمر عصام حنفي ابنة دار السيدات المسلمات للأيتام الحاصلة على بكالوريوس رقابة جودة.

كما قدمت إحدى الجمعيات ٨ ماكينات حياكة لعدد من الأمهات الذين اجتازوا برنامج التدريب على الحياكة والتطريز في اطار مبادرة حياة كريمة التي تم اطلاقها برعاية رئيس الجمهورية وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة.