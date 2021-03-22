شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء بنسبة نجاح 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، بنسبة نجاح 100%، بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة.

وأكد عبدالعظيم على تقدم 590 تلميذًا وتلميذه لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2020، جميعهم نجحوا في الاختبارات التي جرت وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار عبدالعظيم إلى تسليم النتيجة الورقية إلى الإدارات التعليمية بالمحافظة حتى يتم تسليمها إلى المعاهد الابتدائية على مستوي المحافظة، وإعلانها على التلاميذ.

حضر اعتماد النتيجة كلا من محمد عبدالرؤوف رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية، محمد النشار وكيل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية، ، عاطف المصري، مسؤول الحاسب الالى بكنترول الشهادة الابتدائية .