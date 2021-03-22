شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين: لم تظهر أي أعراض جانبية للقاحات كورونا بعد تطعيم 75 مليون جرعة بالصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير الصيني في القاهرة لياو لي تشانج ،أن شحنات لقاح فيروس كورونا التي تقدمها الصين إلى مصر تعكس قوة وعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، لافتًا إلى أن الصين أثبتت أنها شريكًا أساسيًا لمصر في مواجهة الجائحة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا استعداد الصين الكامل لتعزيز كافة أوجه التعاون بين البلدين لمواجهة الجائحة بما يساهم في تحقيق مزيد من الازدهار والتقدم للشعبين.

وقال السفير الصيني، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الاثنين، إن التعاون بين البلدين نموذجًا يحتذى به في العلاقات القائمة على التكاتف والتضامن، حيث إن مصر أول دولة عربية وأفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين منذ 65 عامًا مضت، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مجال تصنيع اللقاحات من منطلق أهمية مصر ودورها في المنطقة، مشيرًا إلى التواصل المستمر بين شركة «فاكسيرا» والشركات الصينية لبدء التصنيع في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن الصين قامت بإجراء التجارب الإكلينيكية لـ 17 لقاحًا لفيروس كورونا والتي شارك فيها أكثر من 100 ألف مشارك حول العالم، كما منحتها أكثر من 60 دولة بالعالم ترخيص الاستخدام الطاريء، لافتًا إلى أن الحكومة الصينية تولي اهتمامًا كبيرًا بمأمونية وفاعلية اللقاحات في المقام الأول طبقًا للقواعد والإرشادات العلمية الخاصة بإنتاج اللقاحات، مضيفًا أنه تم تطعيم المواطنين داخل الصين بـ74 مليون و956 جرعة دون ظهور أي أعراض خطيرة عليهم.