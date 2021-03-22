شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تستعد لحملة التطعيم بالجرعة الثانية ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الإدارات الصحية بمحافظة شمال سيناء لتنفيذ الحملة القومية لشلل الأطفال خلال الفترة من 28 مارس حتى 31 مارس الجاري، وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تم المرور على المصالح الحكومية وأماكن التجمعات للإعلان عن الحملة بكل تفاصيلها، لحث المواطنين على تطعيم الأطفال من سن يوم حتى ٥ سنوات تحت شعار «معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال» .

أشار إلى رفع حالة الاستعداد والاستنفار من كافة الأجهزة المعنية بتنفيذ الحملة خلال الفترة المحددة وتكثيف الاعلان عن مواعيد ومقرات الحملة وحث المواطنين لتطعيم أبنائهم الذين لم يتلقوا التطعيم في الجرعة الأولى.

أكد على أن التطعيم مجانى ودون أي مقابل، وأن الطعم آمن وليست له أي آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، وأنه يجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم، كما أن الحملة تستهدف نحو 55 ألف طفلا وطفلة من سن يوم وحتى 5 سنوات .

يذكر أيضا أنه سبق تنفيذ الجرعة الأولى من الحملة بالمحافظة من نهاية فبراير الماضى وحتى أوائل شهر مارس الجارى.. حيث تم تطعيم نسبة حوالى 95 % من إجمالى المستهدف.