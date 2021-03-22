شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد : طقس حار غدًا.. والقاهرة 30 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الثلاثاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ولطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، فيما يكون شديد للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، والموج فيه من 3.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 15

الإسكندرية 22 15

وادى النطرون 26 15

طنطا 29 14

شبين الكوم 30 15

دمنهور 29 15

بلطيم 22 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 23 13

بورسعيد 25 15

دمياط 25 15

الزقازيق 30 15

المنصورة 30 15

الإسماعيلية 31 14

السويس 32 15

العريش 26 15

رفح 25 15

رأس سدر 31 16

نخل 36 14

نويبع 32 20

طابا 30 19

كاترين 31 14

الطور 32 19

شرم الشيخ 32 20

الغردقة 32 21

مرسى علم 33 20

الفيوم 34 19

بنى سويف 34 19

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 40 22

قنا 41 22

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

إدفو 42 25

أبوسمبل 42 25

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 37 24

أبو رماد 37 23

حلايب 33 25

رأس حدربة 33 25