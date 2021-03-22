شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يفتتحان تطوير كورنيش بحر مويس بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإثنين، أعمال تطوير كورنيش بحر مويس بمدينة الزقازيق والمقام على ثلاث مراحل بطول 616 متر وبتكلفة 16 مليونا و300 ألف جنيه ليمثل متنفسا جديدا يليق بأبناء المحافظة.

استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ مشروع تطوير كورنيش بحر مويس وإقامة ممشي سياحي لأبناء مدينة الزقازيق حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع تم تنفيذه على ثلاث مراحل المرحلة، الأولى أمام المحافظة بطول ٢١٠ متر وبتكلفة ٧ ملايين و٣٠٠ ألف جنيه والمرحلة الثانية أمام مديرية الري وصولا لنادي العاملين بالجامعة بطول ٢٥٦ مترا وبتكلفة ٤ ملايين، والمرحلة الثالثة أمام كليه الآداب جامعة الزقازيق بطول ١٥٠ مترا بتكلفة ٥ ملايين جنيه وشملت أعمال التطوير إقامة مسطحات خضراء وغرس أعمدة إنارة ودهان بلدورات وإقامة أحواض زهور وإنشاء مقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين وتبليط الرصيف ببلاط الإنترلوك ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالممشى السياحي، مؤكدا أنه من حق كل مواطن أن يجد مكانا مناسبا للتنزه مع أسرته وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

وقال الدكتور ممدوح غراب، إن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وعدد مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.