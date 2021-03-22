شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوقف موكبه للاطمئنان على سائق «توك توك» تعرض لحادث (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوقف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خط سيره أثناء عودته من جولته الميدانية لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمركزي إهناسيا وبنى سويف، حيث شاهد حادث انقلاب توك توك بالصدفة، ونزل المحافظ من سيارته مطمئنا على الوضع الصحي للسائق، ووقام المحافظ بإجراء كشف طبى سريع على صاحب الواقعة وأرشده لإتباع بعض التعليمات والإرشادات الصحية؛ لتجنب حدوث مضاعفات في الإصابة التي تبدو كسرًا في العظام، ووجه بسرعة الاتصال لإحضار سيارة إسعاف لنقل المواطن إلى المستشفى.

ووصلت سيارة الإسعاف وساعد المحافظ المسعفين في نقل المصاب للمستشفى، لاتخاذ ما يلزم من إجراء أشعة وفحوصات لتشخيص الإصابة وتوفير العلاج اللازم، حيث أكد مدير المستشفى د. صلاح جودة، استقبال الحالة وإجراء كافة الفحوصات اللازمة، وتبين أنه مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيسر، وكسر مضاعف بالساعد الأيسر، وتم توفير كافة أوجه الرعاية.