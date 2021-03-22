شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار : العام الجاري سيشهد افتتاحات نقاط مسار العائلة المقدسة والترويج سياحيا ودينيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق بتكلفة 7 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، وعدد مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

بدأت مراسم الافتتاح بإزالة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا ً بافتتاح المنطقة الأثرية، والتي تعد إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة، ضمن 25 نقطة أخرى بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قام فريق كورال مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، بتقديم باقة من الترانيم .

وتوجه وزيرا التنمية المحلية، والسياحة والآثار، ومحافظ الشرقية، لتفقد معرض تراث مصر، والذي تقيمه محافظة الشرقية، بالاشتراك مع وزارة السياحة والأثار ويضم الحرف اليدوية التراثية التي تنفرد بها المحافظة مثل «ورق البردي –الفخار- السجاد – الكليم اليدوي مشغولات من الخزف والمعدن – عرائس خشبيه- مفروشات – مشغولات من الجلود»، وكذلك تقديم عروض حيه للصناعات اليدوية التراثية

وانتقل المشاركون خلال الزيارة لتفقد أعمال التطوير بالمنطقة، والتي شملت أعمال ترميم واستكمال السور، وتركيب بلاط الانترلوك للأرصفة، ورفع كفاءة غرف الأمن والاستقبال ومركز الخدمات السياحية، ومنطقة المتحف المفتوح وصالى المتحف المغطى وقاعة العرض المرئي، بالإضافة إلى إقامة البرجولات الخشبية والممرات الجانبية والساحة الوسطي، وأعمال تطهير البئر وإزالة النباتات الضارة من المنطقة، وزراعة النخيل وأشجار الزينة ووضع اللوحات الارشادية والتعريفية للزائرين

قال الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، إن افتتاح أعمال تطوير أولي نقاط مسار العائلة المقدسة بمنطقة تل بسطة بالزقازيق، اليوم الإثنين، يأتي ضمن 25 نقطة بمختلف محافظات الجمهورية، والتي حظيت باستضافة العائلة المقدسة لمدة ثلاث سنوات ونصف شعرت فيها بالأمن والأمان، مشيرا إلى أن افتتاح اليوم، جاء بعد جهد وعمل مشترك بين وزارتي السياحة والأثار، والتنمية المحلية، ومحافظة الشرقية، والكنيسة، وكافة الجهات المعنية، للعمل على استثمار نقطة مسار العائلة المقدسة سياحيا ودينيا .

وأشار وزير السياحة والأثار إلى أن عام 2021 سيشهد افتتاحات نقاط مسار العائلة المقدسة، وترويج هذا الحدث سياحيا ودينيا لنبعث رسالة للعالم أن مصر ستظل قاعدة للأمان ومنارة للمحبة والإخاء، ومصدر متجدد للإشعاع الحضاري والثقافي.

من جانبه أعرب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن سعادته لتواجده بمحافظة الشرقية للمشاركة في افتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمنطقة تل بسطة، مؤكدا انه لزاما علينا ان نبذل الكثير من الجهد والعمل لإحياء هذا المسار، من خلال تقديم بنية تحتية سليمة وتزويد المكان بكافة سبل الراحة والجذب السياحي، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بالمشروع ووضعه على خريطة السياحة الدينية، وأنه تم البدء في تنفيذ المشروع منذ عامين حيث بدأت المحافظات التي حظيت بمرور العائلة المقدسة بها بأعمال التطوير بتلك النقاط، لتضاف لرصيد الإنجازات التي تحققت على أرض الوطن على كافة الأصعدة ومختلف المجالات .

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن القيادة السياسية تولى اهتماما خاصا بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، لما له من طابع تراثي وتاريخي وديني، ويحمل الخير لمصر ويضعها على خريطة السياحة العالمية ،مشيرا إلى انه تم الانتهاء من رفع كفاءة الطرق والمحاور التي تربط نقطة المسار بالمواقع السياحية والاثرية بالمحافظة، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة، لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم، واستغلال هذا المعلم السياحي الاثري في تعظيم موارد المحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بتنفيذ برنامج «أنا المصري» لتنمية الوعي التراثي بين طلاب المراحل التعليمية المختلفة، وتأهيل المجتمع المدني بأهمية مشروع احياء مسار العائلة المقدسة من خلال تنظيم الندوات والرحلات، وإقامة الورش الفنية لتطويع الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة من بردي وفخار وسجاد وعرائس خشبية لخلق فرص عمل.

وأوضح غراب، أنه تم انتاج اول فيلم ترويجي لمنطقة اثار تل بسطة، تحت عنوان «تل بسطة مدينة الآلهة»، وفيلما اخر عن رحلة العائلة المقدسة بأرض الشرقية بالاشتراك مع مطرانية الاقباط تحت عنوان «مبارك شعب مصر»، وذلك بهدف إحياء مشروع مسار العائلة المقدسة، والذي يعد من أهم المشروعات القومية لما يمثله من إضافة هامه للمزارات السياحية وخاصة السياحة الدينية

وعبر الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق، ومنيا القمح، عن تقديره وشكره لجهود وزارتي التنمية المحلية ،والسياحة والاثار، ومحافظة الشرقية، للانتهاء من أعمال تطوير نقطة مسار المشروع بمنطقة اثار تل بسطة، وتذليل كافة العقبات من اجل افتتاح المشروع والذي سيكون له مكانه سياحية ودينية تعلي من القيم النبيلة، وتنمي التراث العالمي وتضيف لرصيد مصر الحضاري، مقدما الشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه بهذا المشرع الحيوي والهام

وعلي هامش احتفالية افتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمنطقة اثار تل بسطة، حرص وزيرا لسياحة والاثار، والتنمية المحلية، ومحافظ الشرقية، على تكريم فريق العمل المشارك في اعمال تطوير نقطة مسار العائلة المقدسة، بمنحهم شهادات تقدير تكريما لدورهم ومجهودهم في الانتهاء من الاعمال وخروجها في أبهي صورها

وفي نهاية الاحتفالية أهدي محافظ الشرقية، أوسكار المحافظة لكل من وزيري السياحة والأثار، والتنمية المحلية، ومخطوطة من ورق البردي موضح عليها مسار العائلة المقدسة ، تقديرا لجهودهما المبذولة في سبيل الانتهاء من أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بمنطقة اثار تل بسطة بمدينة الزقازيق.