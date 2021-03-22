شكرا لقرائتكم خبر عن لإنشاء حديقتين لخدمة الأهالي .. إزالة 11 محلا مخالفا فى الرأس السوداء بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ حي المنتزه أول بالتنسيق مع قوات الشرطة، الاثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمساكن العبور بمنطقة الرأس السوداء.

من جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملة تأتى في إطار الحفاظ على أراضى الدولة واستردادها، وأسفرت عن إزالة 11 محلا مخالفا على أرض الدولة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت مسعود أن الحملة نجحت في استرداد قطعة الأرض البالغ مساحتها 3557 متر مربع، تمهيدا لعمل حديقتين، لخدمة أهالي مساكن العبور بمنطقة الرأس السوداء.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول، أن الأرض كان قد سبق تخصيصها لصالح مديرية الشباب والرياضة، مؤكدة على استمرار الحملات لمنع أي مواطن من التعدي على أراضي الدولة.

كان المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية أصدر القرار رقم 2 لسنة 2021 بتخصيص الأرض المشار إليها لمديرية الشباب والرياضة، لإقامة ملاعب مكشوفة ومركز شباب، وذلك قبل أن يجري تعديله لإنشاء حديقتين.

لإنشاء حديقتين لخدمة الأهالي.. إزالة 11 محلا مخالفا على أراضي الدولة فى الرأس بالسوداء الإسكندرية| صور

لإنشاء حديقتين لخدمة الأهالي.. إزالة 11 محلا مخالفا على أراضي الدولة فى الرأس بالسوداء الإسكندرية| صور

لإنشاء حديقتين لخدمة الأهالي.. إزالة 11 محلا مخالفا على أراضي الدولة فى الرأس بالسوداء الإسكندرية| صور

لإنشاء حديقتين لخدمة الأهالي.. إزالة 11 محلا مخالفا على أراضي الدولة فى الرأس بالسوداء الإسكندرية| صور

لإنشاء حديقتين لخدمة الأهالي.. إزالة 11 محلا مخالفا على أراضي الدولة فى الرأس بالسوداء الإسكندرية| صور

لإنشاء حديقتين لخدمة الأهالي.. إزالة 11 محلا مخالفا على أراضي الدولة فى الرأس بالسوداء الإسكندرية| صور

لإنشاء حديقتين لخدمة الأهالي.. إزالة 11 محلا مخالفا على أراضي الدولة فى الرأس بالسوداء الإسكندرية| صور

لإنشاء حديقتين لخدمة الأهالي.. إزالة 11 محلا مخالفا على أراضي الدولة فى الرأس بالسوداء الإسكندرية| صور

لإنشاء حديقتين لخدمة الأهالي.. إزالة 11 محلا مخالفا على أراضي الدولة فى الرأس بالسوداء الإسكندرية| صور