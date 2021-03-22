شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يفاجئ العاملين بمستشفى بلبيس المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، بالمرور المفاجئ على مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة أدوية الطوارئ والأمصال، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وأطمأن على تقديم الخدمة الطبية لمصابي حادث تصادم جرار زراعي مع ميكروباص، والذي أسفر عن إصابة ١٣ وحالتي وفاة، ووجه مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بوحدة العناية المركزة الجديدة، ووجه ببعض الملاحظات في أعمال التشطيبات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال لتجهيز العناية ودخولها الخدمة لصالح المرضى بالمحافظة.