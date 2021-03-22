شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تشارك في الملتقى التوظيفي الافتراضي الثاني لمراكز التطوير المهني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات الملتقى التوظيفي الافتراضي الثاني لمراكز التطوير المهني بالجامعات، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بمقر الجامعة القديمة.

وجرت فعاليات الملتقى بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية، وليزا ريد مسؤول الهيئة الأمريكية للتعاون الدولي، والدكتور فرانس ريكاردون رئيس الجامعة الأمريكية، ورؤساء 10 جامعات حكومية.

وقال رئيس جامعة سوهاج ، إن ملتقى التوظيف الإفتراضي لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2021 يعتبر حدث إفتراضي عبر الإنترنت، يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms)، والإجتماعات عن بعد، والبث عبر الإنترنت، والندوات الإفتراضية، والبريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة، كما يقوم الباحثون عن الوظائف، وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد، بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات، والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات، لافتا إلى أن منصة وملتقى التوظيف الإفتراضي خطوة هامة للتعامل مع مستجدات الوضع الراهن والإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف عزيز، أن مركز التطوير المهني بالجامعة ، ساهم بشكل كبير في تأهيل 6500 طالب وخريج، إلى جانب تدريب الخريجين والطلاب لهذا الحدث المهم، من خلال الورش المتخصصة لإجراء المقابلات الشخصية، وتحضير السيرة الذاتية وغيرها من وسائل الدعم لضمان نجاح الطلاب في الحصول على أفضل الفرص، مؤكداً سعي الجامعة الدائم للمشاركة من خلال المركز في تنفيذ العديد من الفاعليات وإتاحتها للخريجين، لتعريف وتسهيل كيفية التقديم لفرص توظيف متاحة سواء بالسوق المحلى في سوهاج أوعلى مستوى الجمهورية أو فرص التدريب بالمركز، موضحاً أنه تم الإعلان من خلال التنسيق مع العديد من الشركات المحلية بمحافظة سوهاج عن أكثر من 800 وظيفة لخريجي الجامعة.

من جانبها قالت الدكتورة أمل عبدالواحد، مدير مشروع مركز التطوير المهني بجامعات سوهاج وأسوان والسادات، أن الملتقى هو الثاني من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضي الأول الذي عقد في سبتمبر 2020 نجاحا كبيراً بحضور نخبة من أصحاب الأعمال، ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من 10 جامعات مصرية في 9 محافظات، من أسوان إلى الإسكندرية، لافتة إلى أن هذه المبادرة تأتى تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، حيث تم إنشاء 16 مركزاً حتى الآن في 10 جامعات حكومية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة، وذلك من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.

فيما قال الدكتور سيد جبريل مدير المركز بالجامعة، أن الملتقى الإفتراضي يستخدم منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال في التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية، فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الأبعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن الآن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي، فضلا عن خلق فرص للتشبيك والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة، منوها بأنه يرعى المنصة كبرى الشركات المصرية في مجالات الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية والتجميلية، والأوراق المالية، والإنشاء والتعمير، والطاقة، والنقل، وغيرها.