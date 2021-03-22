شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيدة بفيروس كورونا في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد قسم العزل الطبي في مستشفى العريش العام حالة وفاة جديدة لسيدة مسنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة بشمال سيناء إلى 116 حالة منذ بداية جائحة كورونا .

قال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين، بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية ببئر العبد، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة بئر العبد، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتها.

وقال الدكتور حاسم حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالة الوفاة لسيدة في السبعينيات من العمر من مدينة بئر العبد، وتوفيت داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.