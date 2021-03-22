شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: كنيسة سخا مكان روحاني.. وأي شخص يمكن أن يشعر بمباركة العائلة المقدسة لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن كنيسة سخا بكفر الشيخ مكان روحاني يمكن لأي شخص أن يشعر بروحانية شديدة عند زيارتها ويشعر بمباركة العائلة المقدسة لها.

وأكد الوزير، خلال افتتاحه النقطة الثانية في مسار العائلة المقدسة بعد الانتهاء من مشروع تطويرها برفقة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الإثنين، أن مشاريع التطوير التي تتم تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية، مشيرا الى أن أعمال البنية التحتية التي تمت بتلك المنطقه هي ما تجعلها مأهولة للزيارة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

مدينة سخا مكان عريق حيث أنها مسقط رأس ملوك الأسرة 14 ومبنى الكنيسة الحالي غير مسجل في عداد الآثار ولا يخضع لقانون حماية الآثار ، ويوجد بها حجر عليه آثار أقدام تنسب للمسيح عليه السلام، ويذكر المقريزي أنه في القرن الخامس عشر كانت كنيسة دير المغطس يحج إليها المسيحيون من سائر الأنحاء، وحسب المصادر التاريخية القبطية فإن العائلة المقدسة نزلت بمنطقة سخا لمدة 7 أيام، وتحتوي على العديد من الآثار الدينية المهمة أبرزها الحجر الذي انطبعت عليه قدم المسيح وهو طفل خلال إقامة العائلة المقدسة، إلى جانب العديد من المخطوطات التي تم الحفاظ عليها داخل الكنيسة.