شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شخصا.. لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعها، الإثنين، لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للوظائف الإشرافية، وهي أمين كلية العلاج الطبيعى بالمستوى الوظيفى الأول (أ) وبلغ عدد المتقدمين 18 متقدماً.



واستمعت اللجنة، برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل الوظيفة، ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.



وأكد الدكتور تامر سمير، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.