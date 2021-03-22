شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يفتتح « أهلا رمضان » في رأس سدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رافقته المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض محافظ جنوب سيناء للمشروعات، وسامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان للمواطنين بأسعار مُخفضة.



خلال جولته بالمعرض، أشاد المحافظ بتنظيم المعرض، واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت في الشهر الكريم من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة، وكذا انخفاض الأسعار، مؤكدًا أن الدولة تهدف دائمًا إلى توفير كل السلع للمواطن بأسعار تنافسية، وخاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان، معربا عن بالغ سعادته لما لاقاه من انخفاض في الأسعار بنسب تصل من 25% إلى 35% مع توافر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بكميات كبيرة.



تفقد المحافظ قسم اللحوم البلدية الطازجة والمذبوحة اليوم بسعر الكيلو 110 جنيهات، مع توافر جميع الطيور من الدواجن والأرانب والسمان، والبط وغيرها، كما تفقد قسم الأسماك بأنواعها المختلفة، وقسم فوانيس رمضان، بجانب تفقد السلع الاستراتيجية من سكر وأرز وزيوت وجميع أنواع البقوليات.